Російські військові не рухаються Лимано-Купянском напрямку, не проводять штурми. Про це в ефірі «Суспільне. Спротив» повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його інформацією, ЗС РФ намагаються відновити втрачені позиції під Бахмутом, зосередивши на цій ділянці фронту близько 50 тисяч військових, всього за добу росіяни завдали понад 1100 ударів по українським військовим.

«Загалом противник завдав понад 1100 обстрілів. Бахмутський напрямок, 544 обстріли по позиціях ЗСУ. 7 разів відбувались боєзіткнення. Також противник 4 рази застосовував авіацію», — повідомив Ілля Євлаш, зазначивши, що за добу українські військові ліквідували 115 окупантів, 4 установки МСТА-С, 1 МСТА-Б, 1 Півонія, 2 Гіацинти та дві гармати Д-30.



Як розповів Євлаш, ЗСУ мали успіх у напрямку Кліщіївки, Одрадівки та Шуми.

На Лімано-Куп'янському напрямку не відбулося бойових зіткнень. РФ завдала 579 обстрілів, 14 авіанальотів. Крім того, на цій ділянці фронту ЗСУ знищили 64 загарбників, 1 танк, 7 автомобілів і 4 склади з боєприпасами.

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