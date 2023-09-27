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Школы в оккупации действуют как центры пропаганды РФ, где детям промывают мозги — ЦНС

27 сентября 2023, 13:13

Школы в оккупации действуют как центры пропаганды РФ, где детям промывают мозги — ЦНС

Россияне не могут найти «учителей» в свои центры пропаганды на временно захваченных территориях Юга и Востока Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что сейчас значительная часть «учителей» — это «гастролеры из РФ», в частности студенты российских педагогических вузов, а большинство местных учителей отказались от сотрудничества с захватчиками и покинули регион.

«Чтобы покрыть дефицит, россияне создали на ВОТ четыре фейковых педагогических вуза: Херсонский, Азовский (Бердянск), Донецкий и Луганский. Там на скорую руку обучают тех, кто согласился промывать мозги маленьким украинцам», — идет речь в сообщении.

В ЦНС рассказали, что «студентов» мало, и потому оккупанты начали отправлять в эти «ВУЗы» сирот, которые закончили интернаты и «преимущественно не могут свободно выбирать будущее». Сирота, как отмечают в организации, россияне обещают полный социальный пакет и повышенные стипендии, отменяют для согласившихся вступительные экзамены.

«Центр национального сопротивления предостерегает, что т.н. школы на ВОТ действуют как центры пропаганды, где детям промывают мозги. Задача россиян дезориентировать украинских детей и сделать их жертвами манипуляций», — заявили в организации.

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