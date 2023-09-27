Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС

Росіяни не можуть знайти «вчителів» у свої центри пропаганди на тимчасово захоплених територіях Півдня та Сходу України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Наголошується, що зараз значна частина «вчителів» — це «гастролери з РФ», зокрема студенти російських педагогічних вишів, а більшість місцевих учителів відмовилися від співпраці із загарбниками та залишили регіон.

«Аби покрити дефіцит, росіяни створили на ТОТ чотири фейкових педагогічних внз: Херсонський, Азовський (Бердянськ), Донецький та Луганський. Там швидкоруч навчають тих, хто згодився промивати мізки маленьким українцям», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що «студентів» мало, і тому окупанти почали відправляти до цих «ВНЗ» сиріт, які закінчили інтернати та «переважно не можуть вільно обирати майбутнє». Сиротам, як зазначають в організації, росіяни обіцяють повний соціальний пакет і підвищені стипендії, скасовують вступні іспити.

«Центр національного спротиву застерігає, що т.зв. школи на ТОТ діють як осередки пропаганди, де дітям промивають мізки. Завдання росіян дезорієнтувати українських дітей й зробити їх жертвами маніпуляцій», — заявили в організації.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.