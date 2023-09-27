В Херсонской области из-за подрыва на мине погиб тракторист

В Херсонской области на мине в поле подорвался трактор, водитель погиб, по этому факту начато расследование. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.



«Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны», — говорится в сообщении.



По данным следствия, 27 сентября около 11 часов вблизи села Новоберислав на российской мине взорвался водитель трактора, работавший на поле. От полученных травм мужчина погиб.



Кроме этого, отмечают в прокуратуре, 26 сентября вечером в посадке вблизи села Благодатовка местный житель наступил на взрывоопасный сдетонировавший предмет. С огнестрельными осколочными ранениями и травматической ампутацией стопы мужчину госпитализировали.



Жителям деоккупированных территорий напоминают, что минная опасность остается на высоком уровне. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри.