На Херсонщині через підрив на міні загинув тракторист

На Херсонщині на міні в полі підірвався трактор, водій загинув, за цим фактом розпочато розслідування. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.



«Почато досудове розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, 27 вересня близько 11 години поблизу села Новоберислав на російській міні вибухнув водій трактора, який працював на полі. Від отриманих травм чоловік загинув.



Крім цього, зазначають у прокуратурі, 26 вересня ввечері в посадці поблизу села Благодатівка місцевий житель настав на вибухонебезпечний предмет, що здетонував. З вогнепальними осколковими пораненнями та травматичною ампутацією стопи чоловіка госпіталізували.



Жителям деокупованих територій нагадують, що мінна небезпека залишається на найвищому рівні. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг та пустирі.