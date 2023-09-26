В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 2-го отделения зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярослав Бучковський застрелил двух жителей Мариуполя.



Теперь пленный военный заключен в колонию строгого на 25 лет.



В оккупационных ведомствах утверждают, что 28 марта 2022 года военный якобы расстрелял с территории больницы двух мирных граждан. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие якобы скончались на месте.



Пленного военного называют виновным по п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ.