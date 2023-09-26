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В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

26 сентября 2023, 16:13

В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 2-го отделения зенитно-ракетного взвода Нацгвардии Украины Ярослав Бучковський застрелил двух жителей Мариуполя.

Теперь пленный военный заключен в колонию строгого на 25 лет.

В оккупационных ведомствах утверждают, что 28 марта 2022 года военный якобы расстрелял с территории больницы двух мирных граждан. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие якобы скончались на месте.

Пленного военного называют виновным по п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ.

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