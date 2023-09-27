У Ростові розпочали нове судилище над 24 воїнами «Азова»

Сьогодні у середу, 27 вересня, у російському Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над захисниками Маріуполя із полку «Азов». Про це повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, 24 українські військовослужбовці намагаються засудити до довічного ув'язнення. Ним інкримінують ст. 278 («Насильницьке захоплення влади») та ст. 205.5 («Участь у терористичній організації») Кримінального кодексу України.



«Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм раніше, то тут остаточне дно. Це пряма і відверта відповідь путінського боягузливого режиму розпочати слухання у Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалося повернути», — зазначив Андрющенко.



Нагадаємо, на окупованій території так званий верховний суд ДНР виніс незаконний вирок ще одному українському військовослужбовцю.