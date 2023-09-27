В Крыму двух граждан Украины приговорили к 15 и 16 годам за «шпионаж»

Так называемый «верховный суд» Крыма вынес незаконный приговор двум гражданам Украины. Их обвиняют в «шпионаже». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Так, Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании из-за сведений, составляющих государственную тайну.