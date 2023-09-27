У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»

Так званий «верховний суд» Криму ухвалив незаконний вирок двом громадянам України. Їх звинувачують у «шпигунстві». Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу суду.



Так, М. Петровському було призначено покарання у вигляді 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, підсудному С. Котову – 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.



Розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні через відомості, що становлять державну таємницю.