Россияне вновь обстреляли Донецкую область: один человек убит, пятеро ранены

Из-за очередного обстрела российскими войсками 27 сентября, погиб один житель Донбасса в Калиновке. Об этом сообщила Донецкая ОВА.



Еще пять человек в области за сутки получили ранения. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Пострадавшие жители Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

С момента полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины, только в Донецкой области убито 1723 человек и ранено 4178.



Напомним, за сутки правоохранители задокументировали 12 нарушений законов и обычаев войны со стороны армии РФ в Донецкой области.