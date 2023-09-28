Росіяни знову обстріляли Донецьку область: одна людина вбита, п'ятеро поранені

Через черговий обстріл російськими військами 27 вересня загинув один житель Донбасу в Калинівці. Про це повідомила Донецька ОВА.



Ще п'ятеро людей в області за добу отримали поранення. Загальна кількість жертв з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Постраждалі мешканці Донецької області. Фото: Донецька ОВА

З моменту повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, лише на Донеччині вбито 1723 особи та поранено 4178.



Нагадаємо, за добу правоохоронці задокументували 12 порушень законів та звичаїв війни з боку армії РФ у Донецькій області.