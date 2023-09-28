Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни знову обстріляли Донецьку область: одна людина вбита, п'ятеро поранені

28 вересня 2023, 08:14

Росіяни знову обстріляли Донецьку область: одна людина вбита, п'ятеро поранені

Через черговий обстріл російськими військами 27 вересня загинув один житель Донбасу в Калинівці. Про це повідомила Донецька ОВА.

Ще п'ятеро людей в області за добу отримали поранення. Загальна кількість жертв з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Постраждалі мешканці Донецької області. Фото: Донецька ОВА

З моменту повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, лише на Донеччині вбито 1723 особи та поранено 4178.

Нагадаємо, за добу правоохоронці задокументували 12 порушень законів та звичаїв війни з боку армії РФ у Донецькій області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
10:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку снаряд пробив дах житлового будинку — під завалами люди
09:20
РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно
09:09
Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області
22:58
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня
21:46
Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
20:30
Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто
20:03
В окупованому Маріуполі напали на російського політика
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
16:20
Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області
усі новини
08:26
Сили оборони України збили за ніч 40 із 44 російських БпЛА
08:14
Росіяни знову обстріляли Донецьку область: одна людина вбита, п'ятеро поранені
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
20:25
Війна завдала сільському господарству збитків на 40 млрд доларів — голова аграрного комітету ВР
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
19:16
Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених
17:45
Слідкував за мером Хмельницького за завданням ФСБ. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення
17:24
У РФ засудили ще одного бійця «Азову» до 22 років в`язниці
17:05
У Ростові розпочали нове судилище над 24 воїнами «Азова»
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:51
У Костянтинівці пролунали вибухи, уламками снарядів посічені житлові будинки
15:23
Прокуратура Німеччини розслідує військовий злочин росіян у Гостомелі
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
14:44
Найманці російської ПВК «Вагнера» повернулися на фронт на Схід України — ЗСУ
14:40
Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року - Ляшко
14:14
Військові показали, як евакуюють поранених з поля бою поблизу Бахмута
13:13
На Херсонщині через підрив на міні загинув тракторист
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама