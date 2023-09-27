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ВС РФ обстреляли шесть городов и сел Донецкой области за сутки, разбиты 22 дома

27 сентября 2023, 12:02

ВС РФ обстреляли шесть городов и сел Донецкой области за сутки, разбиты 22 дома

ВС РФ обстреляли Донетчину ЗРК «С-300», авиацией, БПЛА, РСЗО «Ураган», «Град» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области ВС РФ обстреляли Донетчину ЗРК «С-300», авиацией, БПЛА, РСЗО «Ураган», «Град» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

За сутки правоохранители задокументировали 12 нарушений законов и обычаев войны со стороны армии РФ в Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

В течение суток российские войска обстреляли 6 населенных пунктов. Для обстрела региона захватчики применили ЗРК «С-300», авиацию, БПЛА, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию.

Военными Росии атакованы города Авдеевка, Константиновка, Северск, Славянск, Часов Яр, селе Заря.

Повреждены за сутки 37 гражданских объектов — 22 жилых дома, автостанция, кафе, торговые павильоны, предприятие, ангар, ЛЭП.

  • Ракету С-300 войска РФ направили на Славянск. Повреждены кафе, торговые павильоны, автостанция, предприятие. Информации о пострадавших среди гражданского населения правоохранителям не поступало.

  • Из «Ураганов» россияне били по Константиновке, повредили 15 частных домов, линию электропередач.

  • Захватчики продолжают уничтожать Авдеевку. За прошедшие сутки город был атакован РФ 7 раз, также они нанесли два авиаудара. Разрушениям подверглись 4 многоквартирных и 1 частный дом.

  • В результате артиллерийского обстрела ВС РФ разрушен многоэтажный дом в Часов Яр и частный дом в Северске.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 61 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 833 человека, среди них 11 561 — дети, 4 102 — люди с инвалидностью.

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