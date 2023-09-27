ВС РФ обстреляли шесть городов и сел Донецкой области за сутки, разбиты 22 дома

За сутки правоохранители задокументировали 12 нарушений законов и обычаев войны со стороны армии РФ в Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.
В течение суток российские войска обстреляли 6 населенных пунктов. Для обстрела региона захватчики применили ЗРК «С-300», авиацию, БПЛА, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию.
Военными Росии атакованы города Авдеевка, Константиновка, Северск, Славянск, Часов Яр, селе Заря.
Повреждены за сутки 37 гражданских объектов — 22 жилых дома, автостанция, кафе, торговые павильоны, предприятие, ангар, ЛЭП.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 61 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 833 человека, среди них 11 561 — дети, 4 102 — люди с инвалидностью.
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