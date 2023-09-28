Украинские аграрии на деоккупированных территориях получат 800 миллионов гривен

Государственную и международную помощь аграриям обсудили участники круглого стола «18 месяцев войны», отметив, что в проекте Госбюджета на 2024 год запланированы выплаты в поддержку аграриев на деоккупированных территориях – почти 800 млн. гривен. Это 20 млн евро, предоставленных Украине ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей.



Об этом написал правительственный портал. На сегодняшний день поддержка фермеров включает непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями и тд. Наиболее действенной для фермеров финансовая поддержка в расчете на гектар.



Такая помощь планируется со следующего года на средства Европейского Союза. Основное условие – зарегистрированные права собственности или аренды на землю. Кроме того, первый заместитель Министра сообщил Тарас Высоцкий, что в проекте Государственного бюджета 2024 предусмотрено 2 млрд гривен компенсации за услуги по разминированию с/х земель.



Ранее программе «60 минут» стало известно, что правительство США закупает семена и удобрения для украинских фермеров.



