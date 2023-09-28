Українські аграрії на деокупованих територіях отримають 800 мільйонів гривень

Державну та міжнародну допомогу аграріям обговорили учасники круглого столу «18 місяців війни», зазначивши, що у проєкті Держбюджету на 2024 рік заплановано виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях – майже 800 млн гривень. Це 20 млн євро, наданих Україні ЄС. Це безповоротна допомога для сільськогосподарських підприємців.



Про це написав урядовий портал. На сьогодні підтримка фермерів включає безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами тощо. Найбільш дієвою для фермерів є фінансова підтримка у розрахунку на гектар.



Така допомога планується з наступного року коштом Європейського Союзу. Основна умова – зареєстровані права власності чи оренди землі. Крім того, перший заступник Міністра Тарас Висоцький повідомив, що у проєкті Державного бюджету 2024 року передбачено 2 млрд гривень компенсації за послуги з розмінування с/г земель.



Раніше програмі «60 хвилин» стало відомо, що уряд США закуповує насіння та добрива для українських фермерів.



