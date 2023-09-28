В Белгородскую область зашли диверсанты

Восемь диверсантов были в составе ДРГ, которая совершила попытку прорыва в Белгородскую область. Об этом сообщает российский пропагандистский телеграм-канал Shot.



Согласно российскому медиа, «диверсанты» предварительно разделились на две группы по четверо и пытались зайти с разных сторон.

Согласно россиянам, неизвестные диверсанты атаковали территорию Белгородской области. Фото: telegram

Неизвестные были вооружены автоматами Калашникова, американскими гранатами М67, а также с собой у них были брикеты со взрывчаткой С-4. Минобороны РФ пока не прокомментировало ситуацию.



В ведомстве лишь отметили, что сегодня утром была попытка совершить атаку БПЛА самолетного типа на территории Российской Федерации.



Напомним, российская армия атаковала дронами «Шахед» Кировоградскую область этой ночью.