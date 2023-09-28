До Білгородської області зайшли диверсанти

Вісім диверсантів були у складі ДРГ, яка здійснила спробу прориву до Білгородської області. Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Shot.



Згідно з російськими медіа, «диверсанти» попередньо розділилися на дві групи по четверо і намагалися зайти з різних боків.

Згідно з росіянами, невідомі диверсанти атакували територію Білгородської області. Фото: telegram

Невідомі були озброєні автоматами Калашнікова, американськими гранатами М67, а також із собою були брикети з вибухівкою С-4. Міноборони РФ поки що не прокоментувало ситуацію.



У відомстві лише наголосили, що сьогодні вранці була спроба здійснити атаку БПЛА літакового типу на території Російської Федерації.



Нагадаємо, російська армія атакувала дронами "Шахед" Кіровоградську область цієї ночі.