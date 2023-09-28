Горняки шахты «Алмазная» устроили протест: им выплачено лишь 25% за август

Третью смену подряд, с вечера 26 сентября, горняки шахты «Алмазная», «ГП Добропольеуголь - добыча», спускаются в шахту, выполняют второстепенные работы, но не добывают уголь. Об этом у себя в Facebook написал председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.



«Работники шахты прибегли к такой форме протеста в связи с тем, что им выплатили только 25% зарплаты за август. На государственных угледобывающих предприятиях системное явление – не платить людям зарплаты и не нести за это ответственности», — отметил Михаил Волынец.



Он также добавил, что независимый профсоюз горняков Украины принимает все необходимые меры, чтобы не допустить нарушения прав людей, работающих в сложных и опасных условиях.



По состоянию на сегодняшний день зарплатный долг перед работниками угольных шахт государственной формы собственности достиг 631 млн грн. 178,6 из них приходится на «Добропольеуголь – добыча».



Напомним, оккупационная власть Луганской области постепенно закрывает шахты.