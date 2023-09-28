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Гірники шахти «Алмазна» влаштували протест: їм виплачено лише 25% за серпень

28 вересня 2023, 11:36

Гірники шахти «Алмазна» влаштували протест: їм виплачено лише 25% за серпень

Третю зміну поспіль, з вечора 26 вересня, гірники шахти «Алмазна», «ДП Добропіллявугілля – видобуток», спускаються до шахти, виконують другорядні роботи, але не добувають вугілля. Про це у Facebook написав голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Працівники шахти вдалися до такої форми протесту через те, що їм виплатили лише 25% зарплати за серпень. На державних вугледобувних підприємствах системне явище – не платити людям зарплати та не нести за це відповідальності», – зазначив Михайло Волинець.

Він також додав, що незалежна профспілка гірників України вживає всіх необхідних заходів, щоб не допустити порушення прав людей, які працюють у складних та небезпечних умовах.

Станом на сьогоднішній день зарплатний борг перед працівниками вугільних шахт державної форми власності сягнув 631 млн. грн. 178,6 з них припадає на «Добропіллявугілля – видобуток».

Нагадаємо, окупаційна влада Луганської області поступово закриває шахти.

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