Гірники шахти «Алмазна» влаштували протест: їм виплачено лише 25% за серпень

Третю зміну поспіль, з вечора 26 вересня, гірники шахти «Алмазна», «ДП Добропіллявугілля – видобуток», спускаються до шахти, виконують другорядні роботи, але не добувають вугілля. Про це у Facebook написав голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.



«Працівники шахти вдалися до такої форми протесту через те, що їм виплатили лише 25% зарплати за серпень. На державних вугледобувних підприємствах системне явище – не платити людям зарплати та не нести за це відповідальності», – зазначив Михайло Волинець.



Він також додав, що незалежна профспілка гірників України вживає всіх необхідних заходів, щоб не допустити порушення прав людей, які працюють у складних та небезпечних умовах.



Станом на сьогоднішній день зарплатний борг перед працівниками вугільних шахт державної форми власності сягнув 631 млн. грн. 178,6 з них припадає на «Добропіллявугілля – видобуток».



Нагадаємо, окупаційна влада Луганської області поступово закриває шахти.