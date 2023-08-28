Миллионные долги и дефицит работников. В захваченной Луганской области закрывают шахты

Оккупационная власть Луганской области постепенно закрывает шахты. Предприятия накопили многомиллионные долги за потребленную электроэнергию, также присутствует дефицит рабочей силы, в частности, многих работников мобилизировали. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Передовые угледобывающие предприятия Должанска оккупанты постепенно закрывают. На шахте «Красный партизан» в смене было шесть человек. Больше работать там некому — основную часть горняков принудительно мобилизовали», — написал он.



Также, по словам главы региона, законсервированы все шахты в Хрустальном, а местное объединение «Східвугілля» уже отключено от питания.

«В целом по итогам прошлого года добыча угля на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей снизилась на 42%, то есть фактически наполовину. В этом году ситуация еще хуже, но показатели первого полугодия не афишируют», — резюмировал Лысогор.



Напомним, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что оккупанты собираются модернизировать шахты Донбасса в течение 5-6 лет. Однако у экспертов есть сомнения относительно реальности реализации этих планов.



Подробнее читайте в статье «День шахтера — грустный праздник. Что происходит с угольной отраслью на Донбассе».