На сегодня, 28 сентября 2023 года, в Донецкой области из-за обстрела повреждены две воздушные линии электропередачи, что стало причиной отключения света, оставив 23 тыс. жителей Торецка без электричества. Об этом сообщил правительственный телеграм-канал Уряд online.



По информации энергетиков, остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Херсоне после наводнения остаются обесточенными более 2 тыс. жителей.



Однако в правительстве уверили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения местного населения.