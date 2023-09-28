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В Донецкой области из-за обстрела повреждены две воздушные линии электропередачи

28 сентября 2023, 12:02

В Донецкой области из-за обстрела повреждены две воздушные линии электропередачи

На сегодня, 28 сентября 2023 года, в Донецкой области из-за обстрела повреждены две воздушные линии электропередачи, что стало причиной отключения света, оставив 23 тыс. жителей Торецка без электричества. Об этом сообщил правительственный телеграм-канал Уряд online.

По информации энергетиков, остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Херсоне после наводнения остаются обесточенными более 2 тыс. жителей.

Однако в правительстве уверили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения местного населения. 

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