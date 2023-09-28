У Донецькій області через обстріл пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі

На сьогодні, 28 вересня 2023 року, на Донеччині через обстріл пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі, що стало причиною відключення світла, залишивши 23 тис. жителів Торецька без електрики. Про це повідомив урядовий телеграм-канал Уряд online.



За інформацією енергетиків, залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Херсоні після затоплення залишаються знеструмленими понад 2 тис. мешканців.



Проте в уряді запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення місцевого населення.