При обстреле россиянами Антоновки ранено трех человек

Увеличилось количество раненых в результате утренних обстрелов армией России Антоновки, Херсонской городской территориальной общины: две женщины и мужчина с ранениями разной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц, информирует начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.



Антоновский староста Сергей Иващенко прислал видео последствий утренних обстрелов пригорода Херсона. В результате вражеской атаки возник пожар. Сперва удалось узнать только об одном человеке, который получил ранения.



Позже к госпитализированной женщине присоединилась еще одна жительница Антоновки с мужчиной. Напомним, в Херсонской области на мине в поле подорвался трактор, водитель погиб, по этому факту начато расследование.