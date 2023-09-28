Під час обстрілу росіянами Антонівки поранено трьох людей

Збільшилася кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією Росії Антонівки, Херсонської міської територіальної громади: двох жінок та чоловіка з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до однієї з міських лікарень, інформує начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



Антоновський староста Сергій Іващенко надіслав відео наслідків ранкових обстрілів передмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Спершу вдалося дізнатися лише про одну людину, яка отримала поранення.



Пізніше до госпіталізованої жінки приєдналася ще одна мешканка Антонівки із чоловіком. Нагадаємо, у Херсонській області на міні у полі підірвався трактор, водій загинув, за цим фактом розпочато розслідування.