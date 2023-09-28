У НАТО нет доказательств намеренного нападения на Румынию после падения там обломков дронов

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него нет доказательств, что падение дронов в Румынии было следствием намеренного нападения. Об этом он рассказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает агентство «Интерфакс-Украина».



«Что касается обломков дронов в Румынии, у нас нет никаких доказательств, что это результат какого-то намеренного нападения России на территорию Альянса», — сказал он.



«Российская война и неосторожные удары на границе с Румынией конечно дестабилизируют. И НАТО неоднократно заявляло, что оно будет защищать всех членов Альянса. Мы в значительной степени усилили свое присутствие наших восточных членов Североатлантического союза, в том числе в Румынии, послали туда больше войск, осуществляем больше воздушного патрулирования: разные силы, средства, которые позволяют нам мониторить ситуацию на границах НАТО более внимательно», — сказал Столтенберг.



Пункт пропуска «Орловка-Исакча» между Украиной и Румынией в Одесской области остановил свою работу из-за ночной атаки со стороны российских войск 26 сентября.