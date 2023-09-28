НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у нього немає доказів, що падіння дронів у Румунії було наслідком навмисного нападу. Про це він розповів на прес-конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».



«Що стосується уламків дронів у Румунії, у нас немає жодних доказів, що це результат якогось навмисного нападу Росії на територію Альянсу», - сказав він.



«Російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією звичайно дестабілізують. І НАТО неодноразово заявляло, що воно захищатиме всіх членів Альянсу. Ми значною мірою посилили свою присутність наших східних членів Альянсу, зокрема в Румунії, послали туди більше військ, здійснюємо більше повітряного патрулювання: різні сили, засоби, які дозволяють нам моніторити ситуацію на кордонах НАТО уважніше», — сказав Столтенберг.



Пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією на Одещині зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ 26 вересня.