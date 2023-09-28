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ВСУ на передовую передали секретные беспилотники — Федоров

28 сентября 2023, 15:58

ВСУ на передовую передали секретные беспилотники — Федоров

Украинским военнослужащим передали на передовую беспилотники. В частности, среди них есть секретные дроны, которые уже показали свою результативность. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что на фронт отправили более 1700 беспилотников от Армии дронов. Среди них — дроны украинского производства и иностранные беспилотники, которые стоят на вооружении стран НАТО — ударные «Вампиры», FPV-дроны «Феникс», скоростные «Пингвины», Avenger, а также Mavic и Matrice.

«Передаем также секретных птичек, которые уже показали результаты на поле боя. Скоро их работу ощутят на себе оккупанты, а вы узнаете об этом из новостей», — заинтриговал Федоров.

По словам министра, дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать самое ценное - жизни наших воинов. Так, только за прошлый месяц военные поразили 780 единиц техники.

Напомним, украинские военнослужащие с помощью ударного дрона ликвидировали российских оккупантов возле Бахмута Донецкой области. 

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