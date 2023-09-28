ЗСУ на передову передали секретні безпілотники — Федоров

Українським військовослужбовцям передали на передову безпілотники. Зокрема, серед них є секретні дрони, які вже показали свою результативність. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначив, що на фронт відправили понад 1700 безпілотників від Армії дронів. Серед них — дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО — ударні «Вампіри», FPV-дрони «Фенікс», швидкісні «Пінгвіни», Avenger, а також Mavic та Matrice.



«Передаємо також таємних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин», — заінтригував Федоров.



За словами міністра, дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше життя наших воїнів. Так, лише за минулий місяць військові вразили 780 одиниць техніки.



Нагадаємо, українські військовослужбовці за допомогою ударного дрона ліквідували російських окупантів біля Бахмуту на Донеччині.