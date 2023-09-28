Из-за обстрелов обесточивались Торецк и две шахты — Минэнерго

В Донецкой области из-за обстрела были обесточены жители города Торецк и две шахты. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики Украины.



«В Донецкой области из-за обстрела повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию двух подстанций 110 кВ. Из-за этого остались без света 23 тысячи жителей Торецка. В частности, обесточивались две шахты, в одной из которых под землей находились работники», — говорится в сообщении.



В настоящее время шахты и часть бытовых потребителей удалось запитать, ремонтные работы на линиях продолжаются.



По информации Минэнерго, 27 сентября днем около четырех часов применялось ограничение производства электроэнергии электроустановками из возобновляемых источников (ВИЭ-генерации) общей мощностью 1000 МВт.



«В Херсоне после наводнения остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов», — отметили в ведомстве.



По данным министерства, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1 МВт-час, экспорт в Словакию — 3 000 МВт-час, Молдову — 1 919 МВт-час.