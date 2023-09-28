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Через обстріл знеструмлювалися Торецьк і дві шахти — Міненерго

28 вересня 2023, 16:39

Через обстріл знеструмлювалися Торецьк і дві шахти — Міненерго

На Донеччині через обстріл було знеструмлено мешканців міста Торецьк та дві шахти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

«У Донецькій області через обстріл пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення двох підстанцій 110 кВ. Через це залишилися без світла 23 тисячі жителів Торецька. Зокрема, знеструмлювалися дві шахти, в одній із яких під землею знаходилися працівники», — йдеться у повідомленні.

Наразі шахти та частину побутових споживачів вдалося запитати, чи ремонтні роботи на лініях тривають.

За інформацією Міненерго, 27 вересня вдень близько четвертої години застосовувалося обмеження виробництва електроенергії електроустановками із відновлюваних джерел (ВІЕ-генерації) загальною потужністю 1000 МВт.

«У Херсоні після повені залишаються знеструмленими понад 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи уповільнені через обстріл», - зазначили у відомстві.

За даними міністерства, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1 МВт-годину, експорт до Словаччини - 3 000 МВт-годину, Молдову - 1 919 МВт-годину.

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