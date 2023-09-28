Житель Днепропетровщины планировал создать авиакомпанию в «ДНР»: его будут судить заочно

Будут судить владельца трех самолетов, который хотел создать авиакомпанию в «ДНР». Фото: прокуратура

Уроженец Днепропетровской области после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину планировал создать авиакомпанию в непризнанной «ДНР». Сейчас мужчина скрывается за пределами подконтрольной Украине территории, его будут судить заочно. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



Отмечается, что коллаборант в мае 2022 года предложил так называемому главе администрации Мариуполя создать «авиакомпанию» для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

«Для этого «бизнесмен» пообещал предоставить в пользование оккупантам самолет АН-140-100, который находился на подконтрольной Украине территории. Кроме того, планировал усилить будущую «республиканскую авиацию» еще тремя воздушными судами той же модели, переправив их с аэродрома Республики Саха (Якутия, РФ)», — говорится в сообщении.



В настоящее время один из принадлежащих ему самолетов стоимостью 20 млн грн находится в управлении АРМА, где определяется порядок его дальнейшей эксплуатации.





Максимальное наказание за совершенное преступление — 2 года и 6 месяцев заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.



Напомним, в Украине заочно будут судить трех мариупольских экс-педагогов за то, что те интегрируют учебные программы в систему образования РФ.