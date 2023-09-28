Житель Дніпропетровщини планував створити авіакомпанію в «ДНР»: його судитимуть заочно

Судитимуть власника трьох літаків, який хотів створити авіакомпанію у «ДНР». Фото: прокуратура

Уродженець Дніпропетровської області після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну планував створити авіакомпанію у невизнаній «ДНР». Наразі чоловік ховається за межами підконтрольної Україні території, його судитимуть заочно. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Наголошується, що колаборант у травні 2022 року запропонував так званому голові адміністрації Маріуполя створити «авіакомпанію» для здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

«Для цього «бізнесмен» пообіцяв надати в користування окупантам літак АН-140-100, який знаходився на підконтрольній Україні території. Крім того, планував посилити майбутню «республіканську авіацію» ще трьома повітряними суднами тієї ж моделі, переправивши їх з аеродрому Республіки Саха (Якутія, РФ)», — йдеться у повідомленні.



Наразі один з літаків вартістю 20 млн грн, що належить йому, знаходиться в управлінні АРМА, де визначається порядок його подальшої експлуатації.

Максимальне покарання за скоєний злочин — 2 роки та 6 місяців ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.



Нагадаємо, в Україні заочно судитимуть трьох маріупольських екс-педагогів за те, що ті інтегрують навчальні програми до системи освіти РФ.