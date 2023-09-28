Курскую область дважды атаковали беспилотники: детали

Сегодня, 28 сентября, в Курской области (РФ) было зафиксировано 3 прилета по селу Веселое. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.



По словам Старовойта, якобы со стороны Украины дважды было обстреляно село Веселое в Глушковском районе.



«Зафиксировано 3 прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в 6 домовладениях. Никто из жителей не пострадал. Всем окажем помощь в восстановлении и ремонте имущества», — написал он.



Напомним, 24 сентября украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске. Также дрон атаковал еще один объект.