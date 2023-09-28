Курську область двічі атакували безпілотники: деталі

Сьогодні, 28 вересня, в Курській області (РФ) було зафіксовано 3 прильоти по селу Веселе. Про це розповів губернатор регіону Роман Старовойт.



За словами Старовойта, нібито з боку України двічі обстріляли село Веселе у Глушківському районі.



«Зафіксовано 3 прильоти, внаслідок чого пошкоджено дахи, вікна та фасади у 6 домоволодіннях. Ніхто із мешканців не постраждав. Всім надамо допомогу у відновленні та ремонті майна», — написав він.



Нагадаємо, 24 вересня український безпілотник не лише атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Також дрон атакував ще один об'єкт.