«Противник понес потери»: Легион «Свобода России» сообщил подробности нового рейда в РФ

Штурмовая бригада Легиона «Свобода России» заявила о выполнении поставленных задач на территории Белгородской области РФ в четверг, 28 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале Легиона.



Отмечается, что российские добровольцы провели в Белгородской области около суток. По информации, поставленные задачи — были выполнены, все легионеры — целы. В свою очередь оккупанты понесли потери в живой силе и технике.



«Напоминаем путинским псам режима: наши рейды на территорию РФ — ваша новая реальность. Это будет происходить в любой нужный для нас и неожиданный для вас момент. Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных», — говорится в сообщении.



В Легионе отметили, что будут бороться за Россию, пока не освободят ее.



Напомним, группа легиона «Свобода России» 28 сентября анонсировала бой с оккупантами.