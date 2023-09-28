«Противник зазнав втрат»: Легіон «Свобода Росії» повідомив про подробиці нового рейду в РФ

Штурмова бригада Легіону «Свобода Росії» заявила про виконання поставлених завдань на території Білгородської області РФ у четвер, 28 вересня. Про це повідомили у Telegram-каналі Легіону.



Зазначається, що російські добровольці провели в Білгородській області близько доби. За інформацією, поставлені завдання були виконані, всі легіонери — цілі. Своєю чергою окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.



«Нагадуємо путінським псам режиму: наші рейди на територію РФ – ваша нова реальність. Це буде відбуватися в будь-який потрібний для нас і несподіваний для вас момент. Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі добре знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих», — йдеться у повідомленні.



У Легіоні зазначили, що боротимуться за Росію, доки не звільнять її.



Нагадаємо, група легіону «Свобода Росії» 28 вересня анонсувала бій із окупантами.