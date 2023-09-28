Внедрял российские образовательные стандарты. Экс-министру образования «ЛНР» сообщено о подозрении

Бывшему «министру образования и науки ЛНР» сообщили о подозрении. Фото: прокуратура

Подсанкционному бывшему «министру образования и науки ЛНР» сообщено о подозрении. Ему инкриминируется внедрение стандартов образования РФ в образовательных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщили в Луганской областной прокуратуре.



По данным следствия, подозреваемый — житель Луганска, экс-преподаватель и профессор Восточноукраинского национального университета им. Даля. Мужчина после захвата отдельных территорий Луганщины остался в городе, более того, поддержал оккупационную власть и начал строить «карьеру» в образовательной сфере.



«В 2014-2020 годах занимал различные должности в незаконно созданном «государственном образовательном учреждении высшего образования ЛНР» — так называемом «Луганском национальном университете им. В. Даля», базирующемся в захваченных админпомещениях украинского вуза. Также работал в оккупационном «министерстве образования и науки ЛНР». С января 2021 по июль 2022 года — «министр образования и науки ЛНР»», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что подозреваемый обеспечивал внедрение российских образовательных стандартов во всех учебных заведениях на оккупированных территориях. В частности, подписал с министерством образования и науки России «меморандум о взаимопонимании», инициировал выдачу приказов о подготовке и проведении единого государственного экзамена РФ в так называемой «ЛНР» и организовывал проведение «заседаний совета ректоров».



Сейчас мужчина находится под санкциями ЕС и пяти стран мира.



Напомним, в Украине заочно будут судить трех мариупольских экс-педагогов за то, что те интегрируют учебные программы в систему образования РФ.