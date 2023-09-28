Впроваджував російські освітні стандарти. Ексміністру освіти «ЛНР» повідомлено про підозру

Колишньому «міністру освіти та науки ЛНР» повідомили про підозру. Фото: прокуратура

Підсанкційному колишньому «міністру освіти та науки ЛНР» повідомлено про підозру. Йому інкримінується впровадження стандартів освіти РФ в освітніх установах на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомили у Луганській обласній прокуратурі.



За даними слідства, підозрюваний — мешканець Луганська, ексвикладач та професор Східноукраїнського національного університету ім. Даля. Чоловік після захоплення окремих територій Луганщини залишився в місті, на додаток, підтримав окупаційну владу та почав будувати кар'єру в освітній сфері.



«У 2014-2020 роках обіймав різні посади у незаконно створеній «державній освітній установі вищої освіти ЛНР» — так званому «Луганському національному університеті ім. В. Даля», що базується у захоплених адмінприміщеннях українського ВНЗ. Також працював в окупаційному «міністерстві освіти та науки ЛНР». З січня 2021 по липень 2022 року — «міністр освіти і науки ЛНР»», – йдеться у повідомленні.



У прокуратурі наголосили, що підозрюваний забезпечував впровадження російських освітніх стандартів у всіх навчальних закладах на окупованих територіях. Зокрема, підписав із міністерством освіти та науки Росії «меморандум про взаєморозуміння», ініціював видачу наказів про підготовку та проведення єдиного державного іспиту РФ у так званій «ЛНР» та організовував проведення «засідань ради ректорів».



Наразі чоловік перебуває під санкціями ЄС та п'яти країн світу.



Нагадаємо, в Україні заочно судитимуть трьох маріупольських екс-педагогів за те, що ті інтегрують навчальні програми до системи освіти РФ.