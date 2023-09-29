За сутки оккупанты на Херсонщине убили трех гражданских, еще пятеро ранены

Российские оккупанты за 28 сентября атаковали Херсон и Херсонскую область. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, «Градов», танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов», — написал он.



По его информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе.



«Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 — получили ранения», — отметил Прокудин.



Напомним, 28 сентября российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три человека.