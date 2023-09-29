За добу окупанти на Херсонщині вбили трьох цивільних, ще п'ятеро поранено

Російські окупанти за 28 вересня атакували Херсон та Херсонську область. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, ЗПГ, авіації та БПЛА. Містом Херсон ворог випустив 45 снарядів», — написав він.



За його інформацією, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі.



«Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 — отримали поранення», — зазначив Прокудін.



Нагадаємо, 28 вересня російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсон: загинуло троє людей.