В Днепропетровской области из-за обстрела разрушен частный дом

В результате обстрела разрушен частный дом. Фото: telegram

В результате обстрела Днепропетровской области в Великомихайловской общине, загорелся дом и были разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. Об этом написал в telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Разрушенный дом. Фото: telegram

Разрушенный дом. Фото: telegram

Разрушенный дом. Фото: telegram

На Никопольщине под ударом артиллерии агрессора были Покровская, Мировская общины и сам Никополь. Последствия атак уточняются.

Повсюду обошлось без погибших и пострадавших. Ранее ночью, 23 сентября 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину с помощью 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления, ударив по Запорожью и Днепропетровской области.