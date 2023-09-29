На Дніпропетровщині через обстріл зруйновано приватний будинок

Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок. Фото: telegram

Внаслідок обстрілу Дніпропетровської області у Великомихайлівській громаді, спалахнув будинок та через обстріл зруйновано приватний будинок й господарську споруду. Про це написав у telegram голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Зруйнований будинок. Фото: telegram

Зруйнований будинок. Фото: telegram

Зруйнований будинок. Фото: telegram

На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Нагадаємо, вночі, 23 вересня 2023 року, російські окупанти атакували Україну за допомогою 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, вдаривши по Запоріжжі та Дніпропетровській області.