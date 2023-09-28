Оккупанты обстреляли Красногоровку и Константиновку: двое погибших, шесть людей получили ранения

Российские оккупанты сегодня, 28 сентября, атаковали Красногоровку и Константиновку. В результате атаки двое гражданских пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, 28 сентября, в 12:00, оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по городу Красногоровка. От снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.



В прокуратуре отметили, что через час российская армия нанесла авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100. В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностированы переломы и рваные раны. Все пострадавшие во время обстрела находились на улице.





Кроме того, повреждены торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные дома и корпуса учебного заведения.



Напомним, 28 сентября мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка.