Армія РФ вночі атакувала Костянтинівку: є влучення в адмінбудівлю та склади

Сьогодні вночі, 29 вересня, російська армія вкотре атакувала Костянтинівку Донецької області, влучивши в адмінбудівлю та складські приміщення. Про це повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.



«29.09.2023 о 00:20 ворожі ракети (ракета «С-300») знову потрапили містом Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю КП «Компанія «Вода Донбасу» та 2 складські приміщення приватного підприємства», — йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додали, що поранених та загиблих на місці не виявлено.



Нагадаємо, 28 вересня Костянтинівка вкотре зазнала обстрілів з боку російських загарбників. Російська армія завдала 2 авіаударів по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.