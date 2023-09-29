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Передавала оккупантам локации ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала российского информатора

29 сентября 2023, 10:20

Передавала оккупантам локации ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала российского информатора

СБУ задержала российскую агентку. Фото: СБУ СБУ задержала российскую агентку. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая корректировала воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны под Бахмутом в Донецкой области. Установлено, что злоумышленница передала оккупантам 8 локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, пособницей РФ оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну предательницу с временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российской агентки — представительница оккупационного «управления ФСБ по ДНР»

«По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. О полученной информации писала в мессенджер, а после отправки сообщений - сразу удаляла их с телефона», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала российскую информаторку, которая «наводила» удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. 

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