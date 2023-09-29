Передавала окупантам локації ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала російського інформатора

СБУ затримала російську агентку Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка коригувала повітряні атаки РФ щодо позицій Сил оборони під Бахмутом у Донецькій області. Встановлено, що зловмисниця передала окупантам 8 локацій українських військ, які рухалися у напрямку передової. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними слідства, пособницею РФ виявилася мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року. Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилася подруга російської агентки — представниця окупаційного «управління ФСБ з ДНР»



«За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці та приховано фіксувала військові об'єкти ЗСУ. Про отриману інформацію писала в месенджер, а після відправлення повідомлень — одразу видаляла їх з телефону», — йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, СБУ затримала російську інформаторку, яка «наводила» удари по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом.