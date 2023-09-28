Жительница Константиновки помогала оккупантам с корректировкой ударов под Бахмутом

Коллаборантка из Константиновки была задержана СБУ. Фото: СБУ

СБУ задержала российскую информаторку, которая «наводила» удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. Об этом информирует пресс-служба СБУ.



Женщина помогала российским спецслужбам, передавая РФ информацию о Силах обороны Донецкой области. Больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые привлечены к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.



Установлено, что жительница Константиновки передала оккупантам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ по передовой.

Коллаборантка из Константиновки была задержана СБУ. Фото: СБУ

По данным следствия, «помошницей» оказалась жительница прифронтового города Константиновка. Фигурантка периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.



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