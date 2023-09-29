Наемники ЧВК «Вагнер» возвращаются в Украину

В последние недели до сотни боевиков, ранее связанных с частной военной компанией (ЧВК) «Группы Вагнера», вероятно, начали передислоцироваться в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами, сражаясь на стороне различных пророссийских подразделений. Про это пишет разведка Министерства обороны Великобритании.



Там уточняют, что «Вагнер» вышел из боевых действий на территории Украины к началу июня 2023 года и после неудавшегося мятежа 24 июня 2023 года и последующей гибели владельца Вагнера Евгения Пригожина, а также других высокопоставленных руководителей в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.



Точный статус передислокации личного состава неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных сил Минобороны России и другие ЧВК. По некоторым сведеньям британской разведки, говорят о концентрации ветеранов Вагнера вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что остатки российской ЧВК «Вагнера», около 500 наемников, вернулись на фронт для боев против Украины.