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Найманці ПВК «Вагнер» повертаються до України

29 вересня 2023, 10:49

Найманці ПВК «Вагнер» повертаються до України

В останні тижні до сотні бойовиків, раніше пов'язаних із приватною військовою компанією (ПВК) «Групи Вагнера», ймовірно, почали передислокуватися в Україну в індивідуальному порядку і невеликими групами, борючись на різних проросійських підрозділах. Про це пише розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Там уточнюють, що «Вагнер» вийшов з бойових дій на території України до початку червня 2023 року та після невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі власника Вагнера Євгена Пригожина, а також інших високопоставлених керівників в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Точний статус передислокації особового складу незрозумілий, але цілком імовірно, що окремі особи були переведені до частин офіційних сил Міноборони Росії та інших ПВК. За деякими відомостями британської розвідки, говорять про концентрацію ветеранів Вагнера навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо потрібний у цьому секторі.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що залишки російської ПВК «Вагнера», близько 500 найманців, повернулися на фронт для боїв проти України.

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