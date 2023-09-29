Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс и 11 артсредств противника

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два удара по станциям РЭБ противника, информирует Military Media Center.



Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки также поразили зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.



Напомним, в слободе Белой, Беловского района неизвестный беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.