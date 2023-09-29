Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс та 11 артзасобів противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два удари по станціях РЕБ супротивника, повідомляє Military Media Center.



Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу також вразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.



Нагадаємо, у слободі Білій, Бєловського району невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.