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Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс та 11 артзасобів противника

29 вересня 2023, 11:19

Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс та 11 артзасобів противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два удари по станціях РЕБ супротивника, повідомляє Military Media Center.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу також вразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, у слободі Білій, Бєловського району невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

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